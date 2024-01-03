"الخضيري": معظم أغذية الحمية غير صحية ومليئة بالمحليات والدهون المصنعة

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ أن معظم أغذية الحمية التي يزعمون أنها صحية هي بالأساس غير صحية، ومعظمها مضاف إليها محليات ودهون صناعية.
وأضاف الخضيري؛ أن المحليات الصناعية ليست خياراً صحياً، وبعضها يسبّب سمنة حول البطن ويجمع دهوناً حول الكبد وبعضها الآخر له أضرار على المدى الطويل.
وكان الخضيري؛ قد قال في تغريدة أخرى على حسابه في "إكس"، لا يلزم أن تشتري موادَّ غالية الثمن لتحقق الحمية والرشاقة، بل تأكل أي شيء وأي أغذية، لكن بتنويعٍ واعتدالٍ وحساب السعرات الأقل، وتقلل من السكريات والمعجنات والحلويات والمقليات (تقلل منها فقط لأنها عالية السعرات)، في المقابل تزيد من الخضراوات والورقيات والفاكهة واللحوم والدواجن والألبان والأجبان؛ لأن سعراتها الحرارية أقل، ولا تزيد الوزن بشدة، ولا ترفع المؤشر الجلايسيمي بسرعة؛ بل ببطء.