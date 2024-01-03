حياتنا

"الخضيري": معظم أغذية الحمية غير صحية ومليئة بالمحليات والدهون المصنعة

قال: بعضها يسبّب سمنة حول البطن ودهوناً حول الكبد والآخر أضراره على المدى الطويل
فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات
فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ أن معظم أغذية الحمية التي يزعمون أنها صحية هي بالأساس غير صحية، ومعظمها مضاف إليها محليات ودهون صناعية.

وأضاف الخضيري؛ أن المحليات الصناعية ليست خياراً صحياً، وبعضها يسبّب سمنة حول البطن ويجمع دهوناً حول الكبد وبعضها الآخر له أضرار على المدى الطويل.

وكان الخضيري؛ قد قال في تغريدة أخرى على حسابه في "إكس"، لا يلزم أن تشتري موادَّ غالية الثمن لتحقق الحمية والرشاقة، بل تأكل أي شيء وأي أغذية، لكن بتنويعٍ واعتدالٍ وحساب السعرات الأقل، وتقلل من السكريات والمعجنات والحلويات والمقليات (تقلل منها فقط لأنها عالية السعرات)، في المقابل تزيد من الخضراوات والورقيات والفاكهة واللحوم والدواجن والألبان والأجبان؛ لأن سعراتها الحرارية أقل، ولا تزيد الوزن بشدة، ولا ترفع المؤشر الجلايسيمي بسرعة؛ بل ببطء.

فهد الخضيري
أغذية الحمية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org