لا تُلْقِ الفضلات في جهازك العصبي.. "ساعة نوم أقل" تهدّد جهازك المناعي!

كشف مختصٌ في طب النوم بجامعة سيتشينوف للبحوث الطبية، عن وجود علاقة بين ضعف المناعة وقلة النوم.
وأوضح رئيس قسم طب النوم بجامعة سيتشينوف الدكتور ميخائيل بولويكتوف؛ أن النوم ساعة واحدة أقل يخفّض مقاومة الجسم للعدوى المرضية، بحسب حديثه لصحيفة "إزفيستيا".
وأضاف: "لقد جمعنا أدلة وبيانات تؤكّد أن تقليل مدة النوم تؤثر سلباً في منظومة المناعة، وأُجريت دراسات عديدة في هذا المجال، أظهرت نتائجها أن تقليل فترة النوم ساعة واحدة من المدة الموصى بها يخفّض مقاومة الجسم للعدوى الفيروسية".
ويشير إلى أن الشخص البالغ يحتاج إلى النوم يومياً مدة 7-9 ساعات، لكن لكل شخصٍ معاييره الذاتية، مشيراً إلى أن "الاتجاه الواعد في الطب هو دراسة الجهاز الغليمفاوي للدماغ (Glymphatic system) المسؤول عن تصريف الفضلات في خلايا الجهاز العصبي المركزي لدى الفقاريات".
وتابع: "إذا تعلمنا كيفية التحكم في هذا الجهاز، فسوف نتمكّن من منع أو إبطاء أمراض، مثل مرض الزهايمر. حالياً تجرى دراسات وبحوث عديدة في هذا المجال، ويشارك فيها خبراء النوم، لأنه اتضح أن فترة النوم هي أفضل وقت لتنظيف الخلايا العصبية من السموم"، وفق "روسيا اليوم".
ويضيف: "يعمل الباحثون حالياً على دراسة آلية هذا التأثير لمعرفة ما يؤدي إلى تسريع عملية إخراج السموم، ومن أجل ذلك تبتكر أجهزة تحفّزها اصطناعياً"؛ حيث أكّد أنه لتحسين نوعية النوم يجب تعويد الجسم على الخلود إلى النوم، والاستيقاظ في الوقت نفسه دائماً.