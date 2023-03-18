لا تُلْقِ الفضلات في جهازك العصبي.. "ساعة نوم أقل" تهدّد جهازك المناعي!

وتابع: "إذا تعلمنا كيفية التحكم في هذا الجهاز، فسوف نتمكّن من منع أو إبطاء أمراض، مثل مرض الزهايمر. حالياً تجرى دراسات وبحوث عديدة في هذا المجال، ويشارك فيها خبراء النوم، لأنه اتضح أن فترة النوم هي أفضل وقت لتنظيف الخلايا العصبية من السموم"، وفق "روسيا اليوم".