أضرار كثيرة.. نوعان من زيوت الطبخ يجب تجنبهما فورًا

وتُحَذّر "مانزي" من أن "الدهون المتحولة، التي تتشكل عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية، ترفع بشكل كبير نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) بينما تخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL)؛ مما يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب". علاوة على ذلك تساهم الدهون المتحولة في الالتهابات الجهازية، ومقاومة الأنسولين، وزيادة الوزن. وتؤدي الاستجابة الالتهابية الناجمة عن الدهون المتحولة إلى تلف الخلايا؛ مما يزيد من خطر السمنة والاضطرابات الأيضية ذات الصلة. لهذه الأسباب، من الأفضل تجنب هذه الزيوت قدر الإمكان.