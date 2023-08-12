من أكثر الفواكه انتشارًا بالعالم.. تناول هذا النوع يدعم القلب ويحسن المزاج

وبحسب بحث أجرته الكلية الملكية في لندن: فإن الأطفال الذين يستهلكون موزة واحدة فقط في اليوم فرصة أصابتهم بالربو أقل بنسبة 34 بالمئة.

ويحتوي الموز كذلك على فيتامين ب 6، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، والألياف التي تدعم صحة القلب، والبوتاسيوم يقلّل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.