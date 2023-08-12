من أكثر الفواكه انتشارًا بالعالم.. تناول هذا النوع يدعم القلب ويحسن المزاج

لفاكهة الموز تأثير إيجابي كبير على صحة الإنسان؛ كونه يحتوي على نسب عالية من العناصر الغذائية، إلى جانب أنه من أكثر الفواكه انتشارًا في العالم.
والموز غنيّ بمضادّات الأكسدة والألياف والعديد من العناصر الغذائية، التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية وتثبيط خطر الإصابة بسرطانات خطيرة مثل سرطان الدم، وفوائد أخرى كثيرة؛ منها تحسين المزاج والحفاظ على الذاكرة.
ووفق سكاي نيوز عربية: يحتوي الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الحالة المزاجية والحفاظ على الذاكرة.
وبحسب بحث أجرته الكلية الملكية في لندن: فإن الأطفال الذين يستهلكون موزة واحدة فقط في اليوم فرصة أصابتهم بالربو أقل بنسبة 34 بالمئة.
ويحتوي الموز كذلك على فيتامين ب 6، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، والألياف التي تدعم صحة القلب، والبوتاسيوم يقلّل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويعتبر الموز مصدرًا جيدًا لفيتامين سي الذي يساعد في محاربة تكوين الجذور الحرة المسبّبة للسرطان.