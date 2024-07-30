لا تجعل إجازتك كلها أمام الشاشات.. الوقت المسموح يومياً في توضيح لـ"صحة الحدود الشمالية"

حثَّت "صحة الحدود الشمالية" على ضرورة استغلال أوقات الفراغ خلال الإجازة، والحرص على ألا تكون كلها على التلفاز والأجهزة الإلكترونية.
وحدَّدت "الصحة" الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشات، وفق توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
وقالت، بمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات لعمر أقل من عامين، ولعمر العامين يسمح ببعض الوقت مع الوالدَيْن.
وأوضحت، ألا تزيد على ساعة واحدة في اليوم لعمر بين عامين و5 سنوات، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.
ولعمر من 6 إلى 18 عاماً يسمح بما لا يتجاوز ساعتين يومياً، بينما لا يسمح بأكثر من ساعتين يومياً لمَن هم أكثر من 18 عاماً.