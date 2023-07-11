"صحة الرياض": 4 مكونات ينبغي ألا تخلو منها حقيبة "مريض السكري"

وأضافت: عند "تجهيز حقيبة السكري يجب أن تحتوي على: كميات كافية من الأدوية سواء كانت الأقراص الخافضة للسكر أو حقن الأنسولين، وحافظة ثلج صغيرة (ترمس) لحفظ الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة".