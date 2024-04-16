"سعود الطبية": النساء الأكثر إصابة بمرض جلد الدجاجة.. وهذه أعراضه

قالت مدينة الملك سعود الطبية إن النساء الأكثر إصابة بمرض جلد الدجاجة، ونشرت أنفوجراف عبر حسابها على "إكس" يوضح ماهية المرض وأعراضه وطرق التعايش معه.
وتفصيلاً، أوضحت المدينة الطبية أن مرض جلد الدجاجة هو مرض جلدي يحدث نتيجة تقرن بصيلات الشعر أي تراكم خلايا الجلد الميتة والكيراتين على سطح الجلد، الأمر الذي يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر من الخروج إلى سطح الجلد وبالتالي يعيق نمو الشعر وتكون بثورًا خشنة على سطح الجلد.
وأضافت أن من أعراض المرض: تتكون في الجسم على أجزاء الجلد، وتحتوي على بصيلات الشعر عدا باطن اليدين والقدمين، ويتكون جلد الدجاجة بشكل شائع في الذراعين والساعدين والأرداف والفخذين والساقين ومنطقة الوجنتين عند الأطفال، وكذلك الإحمرار الخفيف حول النتوءات، وجفاف وخشونة الجلد.
ونصحت مدينة الملك سعود الطبية بالتعايش مع المرض من خلال تجنب حك المنطقة المصابة والترطيب والتقليل من فترة الاستحمام، واستخدام الماء الفاتر بدلاً من الساخن في الاستحمام، وكذلك استعمال المقشرات الموضعية ولبس الملابس القطنية الفضفاضة، واستخدام البرد كأحد الطرق العلاجية.