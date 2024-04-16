"سعود الطبية": النساء الأكثر إصابة بمرض جلد الدجاجة.. وهذه أعراضه

قالت مدينة الملك سعود الطبية إن النساء الأكثر إصابة بمرض جلد الدجاجة، ونشرت أنفوجراف عبر حسابها على "إكس" يوضح ماهية المرض وأعراضه وطرق التعايش معه.

وتفصيلاً، أوضحت المدينة الطبية أن مرض جلد الدجاجة هو مرض جلدي يحدث نتيجة تقرن بصيلات الشعر أي تراكم خلايا الجلد الميتة والكيراتين على سطح الجلد، الأمر الذي يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر من الخروج إلى سطح الجلد وبالتالي يعيق نمو الشعر وتكون بثورًا خشنة على سطح الجلد.