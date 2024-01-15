ما قـاعـدة 0125 للمحافظة على وزن مـثـالي لطـفـلك؟.. "صحي القصيم" يوضح

وكانت الصحة قد حذرت من مضاعفات السمنة التي تؤثر في الأطفال (على مدى طويل) ومنها "ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الدهون في الدم تكون غير طبيعية، ومتلازمة الأيض (حالة من مقاومة الأنسولين المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ومستويات الدهون الثلاثية العالية، والسمنة)، وداء السكري من النوع الثاني، وتوقُّف التنفس أثناء النوم (اضطراب متكرر في التنفس الطبيعي أثناء النوم)، واضطرابات نفسية (مثل: القلق والاكتئاب)، إضافة إلى حصوات المرارة".