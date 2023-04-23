هل فعلها معك الكعك؟.. 4 علاجات منزلية تقضي على عسر الهضم

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل بالجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، وتتزايد الأعراض بعد تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون مثل الكعك والبسكويت في عيد الفطر المبارك؛ ما ينتج عنه الإصابة بعسر الهضم، وهو ألم أو إزعاج مستمرّ أو متكرّر في الجزء العلوي من البطن، وإليك الأعراض والعلاجات المنزلية.
ووفقًا لتقرير لموقع "webmed" نقلته "اليوم السابع" القاهرية: فإن أعراض عسر الهضم تشمل حرقةً في المعدة أو الجزء العلوي من البطن، ووجعَ بطن، وانتفاخًا "شعورًا بالامتلاء"، التجشؤ والغاز، والقيء والغثيان، وطعمًا حمضيًّا.
وغالبًا ما يعاني الأشخاص من حرقة -إحساس حارق عميق في الصدر- إلى جانب عسر الهضم، لكن الحموضة نفسها هي عرض مختلف قد يشير إلى مشكلة أخرى، إلا أن هذا كله له علاجات منزلية تأتي على النحو التالي:
الزنجبيل هو أحد العلاجات الطبيعية المفضّلة لتسكين الآلام، ويعمل كعامل مضادّ للالتهابات يساعد على تقليل الالتهاب الكلي في الجسم، وبالتالي تخفيف الآلام، ويعالج الزنجبيل أيضًا الغثيان ودوار الحركة، ويعزّز المناعة ونمو الخلايا، كما تم استخدامه في آلام الأسنان وآلام المفاصل وصحة القناة الهضمية؛ فهو يساعد في الحركة والإمساك، وبالتالي يساعد على التخلص من الألم، كما أنه يمنع مستقبلات السيروتونين في القناة الهضمية، ويهدئ الجهاز الهضمي.
يعالج الكركم مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، والمكون الرئيسي الموجود في الكركم يتميّز بخصائص تسكين الآلام؛ كونه طعامًا مضادًّا للالتهابات، فهو يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب ما بعد الجراحة، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، ومتلازمة القولون العصبي، وقرحة المعدة، كما يساعد الكركم على تعزيز وظائف الكبد وخفض نسبة الكوليسترول.
تساعد بذور الكراوية في تحسين عملية الهضم وتقليل الألم الناتج عن عسر الهضم والانتفاخ وانتفاخ البطن، إنه يصنع شايًا رائعًا للأشخاص الذين يعانون من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.
يعتبر زيت النعناع مسكّنًا رائعًا لآلام الأفراد الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، ولكن يمكن للمرء أن يتخطّى استخدامه إذا كان ارتجاع الحمض يمثل مشكلة أيضًا.