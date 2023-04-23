هل فعلها معك الكعك؟.. 4 علاجات منزلية تقضي على عسر الهضم

الزنجبيل هو أحد العلاجات الطبيعية المفضّلة لتسكين الآلام، ويعمل كعامل مضادّ للالتهابات يساعد على تقليل الالتهاب الكلي في الجسم، وبالتالي تخفيف الآلام، ويعالج الزنجبيل أيضًا الغثيان ودوار الحركة، ويعزّز المناعة ونمو الخلايا، كما تم استخدامه في آلام الأسنان وآلام المفاصل وصحة القناة الهضمية؛ فهو يساعد في الحركة والإمساك، وبالتالي يساعد على التخلص من الألم، كما أنه يمنع مستقبلات السيروتونين في القناة الهضمية، ويهدئ الجهاز الهضمي.