"الغذاء والدواء": سوء استخدام الأدوية الوصفية قد يؤدّي إلى الإدمان والوفاة

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من أن نتائج سوء استخدام الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة "الأدوية المُقيَّدة" بزيادة الجرعة، أو خلطها، أو اختلاف التراكيز؛ قد تكون أخطر مما نتوقّع، وقد تؤدي إلى الإدمان أو الوفاة.
ولفتت الهيئة إلى أن زيادة الجرعة المحدّدة للدواء دون استشارة الطبيب المعالج للحصول على التأثير نفسه؛ قد تؤدّي إلى الوفاة، كما أن الأدوية التي تباع بطرق غير نظامية غالبًا ما تخلط مع مواد مهلوسة ومجهولة بنسب مختلفة.
وشدّدت الهيئة في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم، على أن خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول أو مع مواد أخرى يمكن أن يؤدي إلى تسمم الكبد وتثبيط في الجهاز التنفسي والوفاة.
وحذّرت من أن استعمال الدواء دون وصفة طبية أو الموصوف لشخص آخر، يعرضك للمساءلة القانونية.