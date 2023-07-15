"الغذاء والدواء": سوء استخدام الأدوية الوصفية قد يؤدّي إلى الإدمان والوفاة

ولفتت الهيئة إلى أن زيادة الجرعة المحدّدة للدواء دون استشارة الطبيب المعالج للحصول على التأثير نفسه؛ قد تؤدّي إلى الوفاة، كما أن الأدوية التي تباع بطرق غير نظامية غالبًا ما تخلط مع مواد مهلوسة ومجهولة بنسب مختلفة.