قائمة الـ8 مخاطر.. "صحة الرياض" توضّح الآثار الجانبية لتناول المنشطات

حذّرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من الآثار الجانبية لتناول المنشطات على الكبد والكلى وضغط الدم ونسبة الكوليسترول بالجسم.
وأوضحت "صحة الرياض" أن الآثار الجانبية لتناول المنشطات تتمثل في حدوث النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ومشاكل الكبد والكلى التي قد تصل إلى الفشل التام.
ولفتت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم، إلى أن الآثار الجانبية الأخرى تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وجلطات الدم، والعقم، والصلع، والضعف الجنسي لدى الرجال، وغلظة الصوت، والخلل في انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، واحتباس السوائل، وزيادة نسبة الكوليسترول.