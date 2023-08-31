قائمة الـ8 مخاطر.. "صحة الرياض" توضّح الآثار الجانبية لتناول المنشطات

ولفتت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم، إلى أن الآثار الجانبية الأخرى تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وجلطات الدم، والعقم، والصلع، والضعف الجنسي لدى الرجال، وغلظة الصوت، والخلل في انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، واحتباس السوائل، وزيادة نسبة الكوليسترول.