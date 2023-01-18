"من كانكر إلى لسان الفراولة".. 5 أسرار يكشفها اللسان عن جسمك

يحتوي اللسان على مئات النتوءات الصغيرة على سطحه المعروفة باسم الحليمات، وتحتوي كل منها على عدة براعم تذوق؛ ولكن عندما يعاني شخص ما من نقص في الفيتامينات، فإن هذه الحليمات تبدأ في التلاشي.. وتشمل الأعراضُ الأخرى لنقص هذه الفيتامينات: (التعب الشديد، وألم الصدر، وشحوب الجلد).