"الخضيري": هذه أسرع أنواع السكريات هضمًا وأكثرها ملاءمة للحمية

كشف أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، عن مدى تفاوت سرعة الهضم بين أنواع السكر المختلفة، وأكثرها ملاءمة للحمية الغذائية.
وقال الخضيري، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: إن السكر موجود في معظم الأطعمة والخضار والفاكهة بنسب مختلفة ومتفاوتة وتركيب منوع.
وأضاف: أسرع هذه الأنواع هضمًا، هو السكروز (السكر الأبيض)، ثم الجلوكوز، والجلاكتوز، والفركتوز (سكر الفاكهة)، والنشاء في الحبوب.. وأكثره القمح والمكرونة والمعجنات، ثم السيليلوز (الألياف النباتية) وهو أقسى نوع هضمًا؛ لذا فهو الأصح للحمية.