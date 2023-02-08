"الخضيري": هذه أسرع أنواع السكريات هضمًا وأكثرها ملاءمة للحمية

وأضاف: أسرع هذه الأنواع هضمًا، هو السكروز (السكر الأبيض)، ثم الجلوكوز، والجلاكتوز، والفركتوز (سكر الفاكهة)، والنشاء في الحبوب.. وأكثره القمح والمكرونة والمعجنات، ثم السيليلوز (الألياف النباتية) وهو أقسى نوع هضمًا؛ لذا فهو الأصح للحمية.