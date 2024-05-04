طُبقت على النساء.. دراسة: الرياضة في منتصف العمر تعوّض كسل وخمول السنوات

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "PLOS Medicine" الأمريكية، أن النساء بين سنّ 40 و50 عامًا، اللواتي مارسن النشاط البدني باستمرار على مدى 15 سنة؛ كان لديهن درجات صحة بدنية أفضل من النساء اللواتي لم يفعلن ذلك.