استشاري "جلدية": خلطات نبات السدر تتلف الشعر.. وزيوته غير مُجدية

وقال "الخويلد": "هذه ضجة غير صحيحة، وخصوصًا أنه لا توجد دراسات على زيوت الشعر ونتائجها، إضافة إلى أن خلطات السدر تعطي نتائج لحظية جيدة، لكنه يتلف الشعر على المدى البعيد".