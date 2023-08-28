هل تبحث عن "المربع المفقود"؟.."سعود الطبية" تحذر: لا تقع في شِراكه وإليك الحل

جاء ذلك على لسان الأخصائية النفسية ندى العيسى، لافتة إلى أن أسس السعادة تعتمد على قبول الحياة بنواقصها، فالشقاء هو البحث عن المثالية، ومن الضروري الوصول إلى الشعور بالرضا، أن يحمد الفرد الله على المربعات الكثيرة الموجودة في حياته، كمربعات الصحة، والأصدقاء، والأهل، والأبناء؛ وبالتالي سيعيش حياة أفضل وأكثر سعادة.