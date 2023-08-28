هل تبحث عن "المربع المفقود"؟.."سعود الطبية" تحذر: لا تقع في شِراكه وإليك الحل

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، على صعوبة تجنب الإصابة بمتلازمة المربع الناقص، والتي تُعد إحدى المشكلات النفسية التي تصيب الأشخاص؛ حيث تعتمد بشكل رئيسي على تركيز المصاب بمتلازمة المربع المفقود على الجانب المظلم في حياته ويغفل عن الجوانب المضيئة؛ فيعاني دائماً من القلق والأعراض الاكتئابية، ويكون عرضة لمقارنة حاله مع الآخرين.
جاء ذلك على لسان الأخصائية النفسية ندى العيسى، لافتة إلى أن أسس السعادة تعتمد على قبول الحياة بنواقصها، فالشقاء هو البحث عن المثالية، ومن الضروري الوصول إلى الشعور بالرضا، أن يحمد الفرد الله على المربعات الكثيرة الموجودة في حياته، كمربعات الصحة، والأصدقاء، والأهل، والأبناء؛ وبالتالي سيعيش حياة أفضل وأكثر سعادة.
وبينت "العيسى" بأن الشخص المصاب بمتلازمة المربع المفقود يميل للشكوى الدائمة من وضعه وحياته، ويعتقد بأن عدم السعادة هو ما يدفعه إلى الشكوى، مؤكدة بقولها على أن "الأصح القول إن الشكوى هي التي تؤدي إلى عدم السعادة".
وأشارت "العيسى" إلى أن متلازمة المربع المفقود من خلال اتخاذ خطوات عدة، أهمها التخلص من الشعور بالطمع، وتحسين ظروف الحياة قدر الإمكان، ومحاولة إبعاد التفكير السلبي بالفرح والإيجابية، والتفكير بما هو أفضل له، من دون مقارنة نفسه بالآخرين.
وختمت تصريحها منوهة على أهمية الامتنان دائماً لله والشكر له، مشيرة إلى أن القناعة تدفع إلى الشعور بالسعادة الذاتية لكل إنجاز يقوم به الفرد.