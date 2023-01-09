أمريكا تعتمد أول لقاح في العالم لنحل العسل

اعتمدت وزارة الزراعة الأمريكية أول لقاح في العالم على الإطلاق لنحل العسل.
ولجأت وزارة الزراعة الأمريكية إلى هذا اللقاح لحماية النحل من الانقراض، الذي تضرر كثيراً من تغير المناخ واستخدام المبيدات الحشرية، ما يشكل تهديداً على التوازن البيئي في كوكب الأرض، وفقا لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
في الولايات المتحدة فقط، يعد نحل العسل ضروريًا لنحو ثلث الفاكهة، التي ينتجها ويأكلها الأمريكيون.
ويعمل اللقاح المطور من قِبل شركة التكنولوجيا الحيوية "دالان أنيمال هيلث" على حماية نحل العسل من مرض الحضنة الأمريكية. يحتوي العقار على يرقات ميتة من البكتيريا المسببة للمرض.
ولن يتطلب اللقاح من مُربي النحل وخز مستعمرات كاملة من الحشرات الفردية بأصغر حقنة في العالم، وبدلاً من ذلك، فإن إدارة الدواء ينطوي على مزجه مع غذاء ملكات النحل، ثم يشق اللقاح طريقه إلى "غذاء ملكات النحل" حيث تطعم باقي النحل، وسيولد بعد ذلك نسلها مع بعض المناعة ضد البكتيريا الضارة.
قالت الدكتورة آنيت كليزر، الرئيس التنفيذي لشركة "دالان"، إن الشركة تأمل في استخدام اللقاح كمخطط للعلاجات الأخرى لحماية نحل العسل.
وتابعت بقولها: "النحل من الماشية ويجب أن يكون لديه نفس الأدوات الحديثة لرعايته وحمايته التي لدينا من أجل الدجاج والقطط والكلاب وما إلى ذلك، ونأمل حقًا أن نغير الصناعة الآن."