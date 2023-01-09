أمريكا تعتمد أول لقاح في العالم لنحل العسل

ولن يتطلب اللقاح من مُربي النحل وخز مستعمرات كاملة من الحشرات الفردية بأصغر حقنة في العالم، وبدلاً من ذلك، فإن إدارة الدواء ينطوي على مزجه مع غذاء ملكات النحل، ثم يشق اللقاح طريقه إلى "غذاء ملكات النحل" حيث تطعم باقي النحل، وسيولد بعد ذلك نسلها مع بعض المناعة ضد البكتيريا الضارة.