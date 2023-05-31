في كل محاولة صعوبات.. 4 أعراض انسحابية وحلولها خلال رحلة الإقلاع عن التدخين

أوضحت وزارة الصحة، الأعراضَ الانسحابية للإقلاع عن التدخين وطرق مواجهتها.
وقالت في منشور عبر منصتها التوعوية "عش بصحة": في كل محاولة صعوبات؛ مشددة على أن الأعراض الانسحابية الأربعة تتمثل في تقلبات المزاج، والتي يمكن التغلب عليها بتجنب المواقف المستفزة مع إخبار المحيطين بالفترة التي يمر بها.
ولفتت إلى أن العرض الثاني يتمثل في الصداع والقلق، وهنا يتم التعامل معه باستشارة الطبيب في عيادات الإقلاع.
وتابعت: الأرق من أبرز الأعراض، ويمكن التعامل معه بممارسة الرياضة قبل 4 إلى 6 ساعات من النوم، بالإضافة إلى زيادة الشهية للطعام، مع تحسس حاسة التذوق؛ وبالتالي يجب الحرص في اختيار الوجبات الصحية.