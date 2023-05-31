في كل محاولة صعوبات.. 4 أعراض انسحابية وحلولها خلال رحلة الإقلاع عن التدخين

وقالت في منشور عبر منصتها التوعوية "عش بصحة": في كل محاولة صعوبات؛ مشددة على أن الأعراض الانسحابية الأربعة تتمثل في تقلبات المزاج، والتي يمكن التغلب عليها بتجنب المواقف المستفزة مع إخبار المحيطين بالفترة التي يمر بها.