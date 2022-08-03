أسوأ 5 أطعمة تتسبب في تفاقم الحموضة المعوية.. تعرّف عليها

إذا كنت تعاني بسبب ألم حارق في صدرك بعد تناول الطعام، في وقت لاحق من المساء، أو عندما يكون جسمك مستلقيًا أو منحنيًا، فمن المحتمل أنك تتعامل مع حرقة المعدة، لكن، إذا حدث هذا لك من حين لآخر، فلا داعي للذعر، فقط عليك تجنب بعض الأطعمة للسيطرة على الحموضة المعوية، وفقًا لسبوتنيك .