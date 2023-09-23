هذه المهن تعرّض أصحابها لخطر "حالة صحية من العصر الروماني"

وفي بعض الأحيان تكون غير مؤلمة، ولكن في أحيان أخرى يمكن أن تكون مصحوبة بشعور بألم وثقل في الأرجل، وتورم القدمين والكاحلين، وإحساس بالحرقان أو الخفقان في الساقين، وتشنجات في عضلات الساقين، خاصة في الليل، والجلد الجاف والحكة.