هذه المهن تعرّض أصحابها لخطر "حالة صحية من العصر الروماني"

حذّر الخبراء من أنّ المعلمين ومصفّفي الشعر والممرضات معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالدوالي؛ الحالة الصحية التي تم تسجيلها منذ القدم في العصر الروماني.
وتحتاج هذه المهن إلى الوقوف لفترات طويلة؛ ممّا يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة المؤلمة.
وقال مارك براتبي، استشاري الأشعة: "مشكلة الدوالي ليست جديدة؛ هناك سجلات للحالة في العصر الروماني".
وأضاف، وفق سكاي نيوز عربية: "نشاهد الكثير من مصفّفي الشعر والممرضات والمعلمين في العيادة، الوقوف على القدمين لفترات طويلة يؤدّي للإصابة بالدوالي".
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "تشير بعض الأبحاث إلى أن الوظائف التي تتطلّب الوقوف لفترات طويلة قد تزيد من خطر الإصابة بالدوالي؛ وهذا لأن الدم لا يتدفّق بسهولة عندما تقف لفترات طويلة من الزمن".
والدوالي هي: أوردة منتفخة ومتضخّمة تحدث عادة في الساقين والقدمين، ويمكن أن تكون زرقاء أو أرجوانية داكنة، وغالبًا ما تبدو متكتّلة أو منتفخة أو ملتوية.
وفي بعض الأحيان تكون غير مؤلمة، ولكن في أحيان أخرى يمكن أن تكون مصحوبة بشعور بألم وثقل في الأرجل، وتورم القدمين والكاحلين، وإحساس بالحرقان أو الخفقان في الساقين، وتشنجات في عضلات الساقين، خاصة في الليل، والجلد الجاف والحكة.
ويعتبر الحفاظ على الصحة، وتناول الطعام الجيد، وعدم تناول الكثير من الأطعمة المصنعة، والاعتناء بوزنك وممارسة الرياضة قدر الإمكان؛ أمورًا جيدة تسهم في تقليل خطر الإصابة بالحالة.