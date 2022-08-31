"سعود الطبية": اضطراب التشوه الجسمي يبدأ مع البلوغ.. وهذه طرق علاجه

وأضافت: طرق العلاج المتبعة مع مرضى اضطراب التشوه الجسمي؛ هي العلاج السلوكي المعرفي، وتساعد هذه الطريقة المرضى على تحدي الأفكار السلبية حول شكل الجسم، وتعلم طرق التفكير بمرونة، وتعلم السلوكيات التي تهدف إلى تحسين الصحة العقلية، ومعالجة المشكلات التي يسببها اضطراب التشوه الجسمي كتجنب التواصل الاجتماعي، وتناول الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري مثل أدوية مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية؛ إذ تساعد في التحكم في الأفكار السلبية، كذلك يلجأ الطبيب إلى إدخال المريض المستشفى في حال كانت الأعراض شديدة ولم يستجب المريض لطرق العلاج المستخدمة، ليخضع لمراقبة الطبيب والكادر الصحي وعلاجه بطرق مختلفة.