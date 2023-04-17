التدخين ومتلازمة موت الرضّع المفاجئ.. "الصحة" تُحَذر وتَعدد المخاطر

حذّرت وزارة الصحة، من أن تدخين أحد الوالدين، يزيد من احتمالية حدوث متلازمة موت الرضّع المفاجئ، وحدوث العيوب الخلقية للجنين، أو وفاته قبل الولادة.
ونوّهت الوزارة بتأثير التدخين على الإنجاب وتأثيراته السلبية على المرأة والرجل؛ لافتة إلى أنه قد يصعب على المرأة أن تحمل، ويمكن أن يؤثر أيضًا على صحة طفلها قبل الولادة وبعدها، ويسبب الإجهاض.
وأضافت: يمكن أن يؤثر على الحيوانات المنوية لدى الرجال ويقلل من الخصوبة ويزيد من مخاطر العيوب الخلقية للجنين.
وتابعت الوزارة في إنفوجراف توعوي، أن التدخين يزيد من خطورة متلازمة موت الرضع المفاجئ، والحمل خارج الرحم والولادة المبكرة، ووفاة الطفل قبل الولادة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وعيوب خلقية في الفم وفي الوجه مثل "الشفة الأرنبية والشق الحلقي"، بجانب مضاعفات في المشيمة مثل المشيمة الملتصقة وانفصال المشيمة.