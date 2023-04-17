التدخين ومتلازمة موت الرضّع المفاجئ.. "الصحة" تُحَذر وتَعدد المخاطر

ونوّهت الوزارة بتأثير التدخين على الإنجاب وتأثيراته السلبية على المرأة والرجل؛ لافتة إلى أنه قد يصعب على المرأة أن تحمل، ويمكن أن يؤثر أيضًا على صحة طفلها قبل الولادة وبعدها، ويسبب الإجهاض.