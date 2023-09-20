3 أسباب و6 أعراض.. "فهد الطبية" تُحذّر من تحريك الكتف بالقوة عند الإصابة بالخلع

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن خلع الكتف عبارة عن إصابة ينتج عنها خروج عظام الذراع العلوية من مكانها، وباعتباره المفصل الأكثر حركة فهو مُعرّض للخلع.
وكشفت المدينة أن أبرز أسباب الإصابة بخلع الكتف هي الإصابات الرياضية والسقوط والحوادث، وتتمثل أعراضه في وجود الكتف بغير مكانه، وظهور تورّك أو كدمات، وألم شديد، والشعور بالخدر في الرقبة أو أسفل الذراع، وعدم القدرة على تحريك المفصل.
ونصحت المدينة في إنفوجرافيك نشرته اليوم في حال التعرض للإصابة بعدم تحريك الكتف أو إعادته بالقوة إلى مكانه، ووضع الثلج عليه لتقليل الألم والتورم، وزيارة الطبيب المختص.