3 أسباب و6 أعراض.. "فهد الطبية" تُحذّر من تحريك الكتف بالقوة عند الإصابة بالخلع

وكشفت المدينة أن أبرز أسباب الإصابة بخلع الكتف هي الإصابات الرياضية والسقوط والحوادث، وتتمثل أعراضه في وجود الكتف بغير مكانه، وظهور تورّك أو كدمات، وألم شديد، والشعور بالخدر في الرقبة أو أسفل الذراع، وعدم القدرة على تحريك المفصل.