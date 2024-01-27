هذه العادة المحبّبة خلال النهار.. قد تكون علامة على الإصابة بالخرف

قد يبدو أخذُ القيلولة أمرًا غيرَ ضارّ، لكن حذّر الخبراء من أنها كعادة شائعة يمكن أن تكون في الواقع علامة على الإصابة بالخرف.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "من الطبيعي أن تتأثر ذاكرتك بالإجهاد والتعب وبعض الأمراض والأدوية، ولكن إذا كنت تعاني من النسيان بشكل متزايد، خاصة إذا كان عمرك يزيد على "65" عامًا، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب العام حول العلامات المبكرة للخرف".
أستاذ الطب في كلية وايل كورنيل، رياض مالك، قال: إنها قد تكون أحد أعراض الخرف، مشيرًا إلى أن أخذ قيلولة متكررة أثناء النهار هو أيضًا سلوك ملحوظ يرتبط بحالات معينة، بما في ذلك الخرف، كما أن فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعائلة هو علامة قد تشير إلى الإصابة بالخرف".
وهذا ما تدعمه جمعية ألزهايمر، التي تقول: إن الأشخاص في المراحل المتأخّرة من الخرف لديهم ميل إلى الشعور بالنعاس.
ووفق "سكاي نيوز عربية": هناك علامات أخرى للخرف؛ منها فقدان الذاكرة على المدى القصير، وتسمية الأشياء تصبح تحدّيًّا، والتفاعلات الاجتماعية قد تنخفض، وتغيرات في المزاج، بما في ذلك الإفراط في النسيان والاكتئاب.