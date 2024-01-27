هذه العادة المحبّبة خلال النهار.. قد تكون علامة على الإصابة بالخرف

أستاذ الطب في كلية وايل كورنيل، رياض مالك، قال: إنها قد تكون أحد أعراض الخرف، مشيرًا إلى أن أخذ قيلولة متكررة أثناء النهار هو أيضًا سلوك ملحوظ يرتبط بحالات معينة، بما في ذلك الخرف، كما أن فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعائلة هو علامة قد تشير إلى الإصابة بالخرف".