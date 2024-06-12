كثيرون لا يعرفونها.. "القاعدة الذهبية" لغسل الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام!

وتعرف المينا بأنها: الطبقة الخارجية الصلبة واللامعة والبيضاء للأسنان، والتي تغطي الأنسجة الأساسية. كما تعدّ أصلب مادة في جسم الإنسان، وأقوى من العظام، وتتكون بالكامل تقريبًا من المعادن التي تمنح المينا قوّتها حتى تتمكّن من حماية الأسنان من التلف، وتساعد في الحفاظ على مظهرها مشرقًا وأبيض وصحيًّا؛ وفقًا لخبراء الصحة.