أسهل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالسمنة.. دراسة حديثة ونتائج صادمة!

بالطبع يمكن أن تؤدي السمنة إلى مشاكل صحية أخرى، بما في ذلك مرض السكري والسرطان؛ وبالتالي فإن إيجاد طرق لمنعها من التطور في المقام الأول سيُحدث فرقًا كبيرًا في صحة سكان العالم. وما تظهره هذه الدراسة؛ هو أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يمكن أن يؤثر على ثلاثة محركات رئيسية للطريقة التي تُوازن بها أجسامنا الطاقة ومخاطر السمنة اللاحقة، وهو تغيير ربما يكون من الأسهل على بعض الناس إدارته بدلًا من الالتزام بنظام غذائي أو نظام تمارين رياضية.