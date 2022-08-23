"هجوم القدم" قد يقودك للوفاة.. تحذير لمرضى السكري: هذا ما عليكم فعله

ويخلص الطبيب إلى أنه إذا كان الشخص مصاباً بالسكري أو لديه اعتلال عصبي ويواجه خدراً في القدمين أو لاحظ وجود تقرح أو تورم هناك، فهذا يعني أنك مصاب بـ"الغرغرينا" (موت أنسجة في الجسم نتيجة الإصابة بعدوى خطيرة قد تستدعي بتر الأعضاء)، ويجب التوجّه إلى المستشفى فوراً في هذه الحالة.