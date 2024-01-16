من زيادة المناعة إلى خفض الوزن.. خبيرة تغذية: 5 أسباب تجعل شرب الماء في الشتاء أهم من الصيف

تُظهر الأبحاث أن الترطيب المناسب ضروري للحفاظ على توازن الإلكتروليت (المعادن والأملاح الموجودة في الجسم)، حتى خلال فصل الشتاء؛ في حين يعتقد الكثير من الناس أن الجفاف لا يمكن أن يحدث إلا خلال الأشهر الأكثر دفئًا؛ فإن الجفاف في البرد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل مستويات الإلكتروليت. ولكن يمكن أن يساعد استهلاك الماء بانتظام على ضمان تحقيق توازن صحي للإلكتروليتات؛ لتحقيق الوظيفة المثلى للأعصاب والعضلات. بحسب ما نشره موقع "Eat This، Not That " الأمريكي.