دعوة للأمهات.. "النمر": أعدّي "حقيبة طعام طفلك" ولا تدَعيه للمتنمرين!

كما أكدت على اختيار خبز الحبوب بدلاً من الخبز الأبيض، واختيار الفواكه الطازجة بدلًا من المجففة، واختيار العصائر الطبيعية من خلال البحث عن ملصق "عصير" على العبوة الخارجية بدلاً من "نكتار" أو "شراب" والتي تحتوي على سكر مضاف.