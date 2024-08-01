بتغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية.. 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها

وبحسب صحيفة "يو. إس. إيه. توداي" الأمريكية، أشارت الدراسة التي نشرتها جمعية السرطان الأمريكية هذا الأسبوع، إلى أنه يمكن تجنب 40% من حالات السرطان لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر، لمن يتوقفون عن التدخين.