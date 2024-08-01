بتغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية.. 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها

برهنت دراسة حديثة، على أن تجنب التدخين وتجنب زيادة الوزن، يصنف ضمن الأسباب التي يمكن الوقاية عبرها من السرطان لدى البالغين.
وبحسب صحيفة "يو. إس. إيه. توداي" الأمريكية، أشارت الدراسة التي نشرتها جمعية السرطان الأمريكية هذا الأسبوع، إلى أنه يمكن تجنب 40% من حالات السرطان لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر، لمن يتوقفون عن التدخين.
وتشمل السلوكيات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان: التدخين، والتعرض للتدخين السلبي، وزيادة الوزن؛ وفق الصحيفة ذاتها.
وتشير الدراسة إلى أن استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة والوجبات الغذائية التي تفتقر إلى الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية أو الكالسيوم؛ يزيد أيضًا من احتمالات الإصابة بالسرطان.
واعتبر عدد من الخبراء غير المشاركين في الدراسة، أنها تذكير مهم لوكالات الصحة العامة وصناع القرار لتبني سياسات لتشجيع السلوكيات الصحية.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، في 13 يوليو؛ فإن أهم النصائح التي يقدّمها الأطباء للوقاية من أمراض السرطان تتمثل في عدم التدخين؛ إذ إن التبغ وما يضاف إليه، مسؤول بدرجة كبيرة عن الإصابة بالعديد من الأورام الخبيثة، أبرزها سرطان الرئة.
وبحسب التقرير، ينصح الأطباء أيضًا بالحفاظ على وزن صحي والابتعاد عن السمنة؛ مشيرين إلى أن 70% من حالات سرطان الكبد مرتبطة بزيادة الوزن بشكل أو بآخر.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن المختص في بحوث أمراض السرطان بجامعة تكساس الأمريكية، أرنست هوك، قوله: إن "نتائج الدراسة تمثل فرصة كبيرة للحد من حالات الإصابة بالسرطان من خلال إجراءات استباقية بإعطاء الأولوية للوقاية على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي".
وأضاف "هوك": "من الصعب تغيير نمط حياة المرء على الفور"؛ مشيرًا إلى أن "الهدف هو المساعدة في توجيه الأشخاص نحو سلوكيات مفيدة يمكن أن تساعدهم في الحصول على وضع صحي أفضل".
ووجدت الدراسة أن سبب إصابة 40% من ما يقرب من 1.8 مليون شخص بالسرطان، في عام 2019؛ يعود إلى "عوامل خطر يمكن تعديلها".
وأشارت إلى أن حالات الإصابة بسرطان الرئة، تعد أكبر الحالات المرتبطة بعوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها، وأوضحت أن الأنواع الأخرى من السرطانات الأكثر شيوعًا التي يمكن الوقاية منها؛ هي سرطان الجلد وسرطان القولون والمستقيم.