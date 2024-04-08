لماذا تتشقق الشفاه.. وهل يشير ذلك إلى حالة مرضية؟

ويوضح أن "التهاب الشفة الزاوي هو حالة جلدية غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين تشقق الشفاه، حيث تسبب شقوقًا صغيرة في زاوية الفم"، مشيرًا إلى أن الحالة قد تتفاقم عن طريق لعق الشفاه ولن تتحسن باستخدام المرطبات، وعلاجها يتم من خلال مضاد موضعي للفطريات.