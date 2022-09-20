حذارِ من استخدام ورق الألمنيوم في طبخ الطعام.. مخاطر عديدة منها "السرطان"

حذّر عالم سموم روسي من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طهي الطعام.
وأوضح البروفيسور ميخائيل كوتوشوف، أن ورق الألمنيوم يحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات، يمكن أن تسبّب اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان.
وأضاف كوتوشوف، في حديث لموقع doctorpiter.ru، أنه "عند دخول هذه المواد الكيميائية إلى جسم الإنسان "تتنكر" كهرمونات أنثوية- هرمون الاستروجين.، وعندما تتراكم تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان".
ويمكن لهذه المواد الكيميائية، كما نقلت "روسيا اليوم"، أن تسبّب اضطراب عمل الغدة الدرقية والسمنة حتى السرطان وأمراض أخرى.
وتابع، كما أن هذا الورق ضار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألمنيوم تصل إلى 90 بالمئة. وهذا العنصر يمكن أن يتراكم في الكلى والغدة الدرقية والدماغ ويسبّب أمراضاً مختلفة.