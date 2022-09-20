حذارِ من استخدام ورق الألمنيوم في طبخ الطعام.. مخاطر عديدة منها "السرطان"

وتابع، كما أن هذا الورق ضار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألمنيوم تصل إلى 90 بالمئة. وهذا العنصر يمكن أن يتراكم في الكلى والغدة الدرقية والدماغ ويسبّب أمراضاً مختلفة.