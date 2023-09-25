"النوموفوبيا".. كيف تكتشف معاناتك من مرض الارتباط بـ"جهاز العصر"؟

وأوضحت أن أعراض هذا الرهاب تشمل الاستخدام المفرط للهاتف المحمول حتى أثناء العمل، أو المناسبات الاجتماعية، أو أثناء القيادة، والقلق والذعر؛ حيث يمكن أن يؤدي انفصال الشخص عن هاتفه إلى زيادة مستويات القلق؛ لدرجة الإصابة بنوبات هلع، أو إلى شعور مكثف بالضيق، والتحقق المستمر حيث يقوم الأفراد "النوموفوبيون" بفحص هواتفهم بشكل متكرر، حتى عندما لا تكون هناك إشعارات أو أسباب تتطلب ذلك.. والغضب الفوري؛ إذ يصيب الغضب الأفراد فور عدم قدرتهم على الوصول إلى هواتفهم، والأولوية للهاتف فقد يبدأ بعض الأفراد في تجنب الأماكن أو اللقاءات التي لا يمكنهم خلالها استخدام هواتفهم بشكل مريح، بجانب أعراض جسدية حيث يمكن أن تتجلى أعراض القلق الجسدية، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب، والتعرق، والرجفة، عندما يكون الأفراد بلا هواتفهم.