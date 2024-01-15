"نفسية وجسدية".. 8 فوائد يحقّقها النشاط البدني لطفلك في إيضاح لـ"سعود الطبية"

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، أهمية النشاط البدني للأطفال عند عمر 5 سنوات فما فوق، مشيرة إلى عديدٍ من الفوائد الجسدية والنفسية.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية" و"الحفاظ على وزن بدني صحي" من الفوائد الجسدية لممارسة النشاط البدني للأطفال عند عمر 5 سنوات فما فوق.
وأشارت إلى أن من الفوائد الجسدية أيضاً "بناء عضلات قوية وعظام سليمة"، و"تحسين صحة القلب والأوعية الدموية".
وعن الفوائد النفسية، قالت: "السيطرة على أعراض القلق والاكتئاب"، و"اكتساب مهارات اجتماعية جديدة"، و"بناء الثقة بالنفس"، و"تحسين الأداء المدرسي".
ونبّهت "سعود الطبية" إلى أن من أبرز الأنشطة التي ينصح بها لمدة ساعة واحدة في اليوم "السباحة، وركوب الدراجة الهوائية، والركض، والألعاب الرياضية".