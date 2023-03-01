نحو أثر تربوي مستدام.. "مجلس شؤون الأسرة" يطلق حملة "الوالدية الفاعلة"

وأضافت "آل خليل"، أن المجلس يعتزم إطلاق منصة إلكترونية تحت مسمى "الوالدية الفاعلة" لتكون مرجعًا دائمًا يمكن الاعتماد عليه والاستفادة منه، كما ستتيح المنصة خاصية التواصل المباشرة مع الجمهور على مدار 24 ساعة؛ مؤكدةً بأن الحملة تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة، لتمكين الأسرة ورفع مستوى وعيها لتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة للمجتمع السعودي؛ لما في ذلك من انعكاس على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.