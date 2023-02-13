"الطبخ بالمشروبات الغازية والشطة".. تأثيرات صحية خطيرة يكشفها مختص

أكد خبير التغذية طلال بن عبدالعزيز الفريح، أن استخدام المشروبات الغازية والشطة بكميات كبيرة في إعداد الأطعمة، من الممارسات الخطيرة المُضرة بالصحة؛ حيث تؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض؛ مثل زيادة الوزن والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وتسوس الأسنان والغثيان والقيء وغيرها من الأمراض الناتجة عن زيادة كميات هذين المكونين.
وتفصيلًا، أكد الفريح لـ"سبق" أن استخدام المشروب الغازي في الطبخ لم يكن معروفًا في عالم الطهي ولا ينتمي لأي مطبخ ثقافي معين؛ إلا أن بعض الطهاة يستخدمون المشروب الغازي لتتبيل اللحوم ولإضفاء النكهة، وعامل مساعد للتطرية بسبب حموضته العالية؛ مشيرًا إلى أن هذه الممارسة خطيرة لأن المشروبات الغازية أُعدت للاستهلاك المباشر وليس للطبخ؛ فإذا تعرضت لدرجات حرارة عالية لمدة معينة سيتبخر الماء ويبقى السكر المحروق في شكل سائل مركز لزج؛ مما قد يؤثر على صحة الأسنان.
وأضاف: "استهلاك المشروبات الغازية بشكل عام غير صحي، فبالإضافة إلى أنها خالية من القيمة الغذائية؛ فإن الطبخ بها يعني زيادة المتناول منها، وقد يؤدي هذا الاستهلاك الكبير إلى زيادة الوزن والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وتسوس الأسنان".
وحول تأثير إضافة الشطة بكثرة في الطبخ على الصحة، قال: "تعتبر الصلصة الحارة من التوابل المفيدة في عالم الطهي؛ حيث يمكنها أن تُحَسّن الطعام وتُكسبه اللذة بفضل نكهتها اللاسعة والحارة التي تضفي مذاقًا خاصًّا ورائعًا على الأطعمة المختلفة.. وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يستمتعون بالحرارة التي يضيفها الفلفل إلى الطعام؛ إلا أن الإكثار منه قد يؤدي إلى الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال والإحساس بالحرقة.