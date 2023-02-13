"الطبخ بالمشروبات الغازية والشطة".. تأثيرات صحية خطيرة يكشفها مختص

وحول تأثير إضافة الشطة بكثرة في الطبخ على الصحة، قال: "تعتبر الصلصة الحارة من التوابل المفيدة في عالم الطهي؛ حيث يمكنها أن تُحَسّن الطعام وتُكسبه اللذة بفضل نكهتها اللاسعة والحارة التي تضفي مذاقًا خاصًّا ورائعًا على الأطعمة المختلفة.. وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يستمتعون بالحرارة التي يضيفها الفلفل إلى الطعام؛ إلا أن الإكثار منه قد يؤدي إلى الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال والإحساس بالحرقة.