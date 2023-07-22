لا تهملها.. 9 نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينيات

كشف خبراء الصحة عن 9 نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينيات، التي قد تكون فترة مثيرة مليئة بالأحداث الحياتية، لكن هناك أشياء معيّنة لا يمكننا فعلها في هذه الفترة، مثل تناول الطعام بدون اكتراث، وإهمال ممارسة الرياضة.
التمارين الذهنية مهمة جدًّا لتنمية القدرات العقلية في هذا السن، والتي تبقيك يقظًا وتحافظ على صحة العقل؛ مثل تعلم أشياء جديدة، ولغة جديدة، أو تعلم الطرق في مدينتك.
توقف عن الجلوس السيئ؛ حيث يقول نيل أناند، أستاذ جراحة العظام ومدير إصابات العمود الفقري في لوس أنجلوس: "آلام الظهر، خاصة آلام أسفل الظهر، يمكن أن تكون ناجمة عن الجلسة السيئة في العمل وعضلات البطن الضعيفة".
الرياضة مهمة جدًّا في الأربعينيات؛ وفقما نقلت سكاي نيوز عربية عن موقع "إيت ذس نوت ذات" المختصّ بالصحة الغذائية، لكن هناك خطر إصابة حقيقي لمن يمارس تمارين جديدة عليه، بشكل مكثّف، وقد تؤدّي لإصابات جسدية؛ لذا يجب التأنّي في التمارين وتنفيذها بدقة، لا بكثافة.
على الرغم من المعلومات المنتشرة حول مخاطر التدخين، ما يزال الملايين يمارسون هذه العادة السيئة.
التدخين لا يضرّ فقط برئتيك؛ لأن سموم التدخين تصل إلى الكلى والمثانة، ونظام الترشيح في الجسم؛ مما قد يصيب الأعضاء الأخرى بالفشل على المدى البعيد.
ارتفاع ضغط الدم لا يضرّ قلبك فقط، بل له آثار خطيرة ودائمة على كليتيك أيضًا. ويعدّ ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من بين الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي في الولايات المتحدة.
وفقًا للخبراء: السمنة هي من بين أكثر عوامل الخطر بالنسبة للمصابين بأنواع كثيرة بالسرطان، ولكن قد تُفاجأ عندما تعلم أن الدراسات أظهرت أن مجرد زيادة الوزن، وليس بالضرورة السمنة الهائلة، يزيد من المخاطر أيضًا؛ لذا يجب مراقبة الوزن واتباع نظام صحي في الأربعينيات.
بالنسبة لمعظم الرجال الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا، يعاني حوالي 4 من كل 10 من انخفاض التستوستيرون، وهناك الكثير من الاهتمام الذي يتم توجيهه لمشكلات التستوستيرون اليوم. الأفضل هو التصرف بشكل استباقي وإجراء الفحوصات دائمًا.
بعد سرطان الجلد، يعدّ سرطان البروستات ثاني أكثر أسباب السرطان شيوعًا للرجال في الولايات المتحدة؛ لذا التشخيص المبكر يعتبر أمرًا محوريًّا لتجنبه أو علاجه في الوقت المناسب.
قدرتك على السهر في العشرينيات لا تعني أنك يجب أن تفعل ذلك في الأربعينيات. النوم أمر بالغ الأهمية مع تقدمك في السن. أظهرت العديد من الدراسات المختلفة أن البالغين الذين ينامون بانتظام أقلّ من 7 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري والاكتئاب.