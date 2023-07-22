لا تهملها.. 9 نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينيات

قدرتك على السهر في العشرينيات لا تعني أنك يجب أن تفعل ذلك في الأربعينيات. النوم أمر بالغ الأهمية مع تقدمك في السن. أظهرت العديد من الدراسات المختلفة أن البالغين الذين ينامون بانتظام أقلّ من 7 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري والاكتئاب.