خمس سنوات إضافية من الخصوبة للنساء.. هل يفعلها هذا الدواء المعروف؟

وحسب موقع "ساينس أليرت"، فبينما لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان عقار "راباميسين" يمكن أن يكون مستقبل علاجات الخصوبة، لكن هناك بعض الأسباب للتفاؤل بشأن النتائج التي أبلغ فريق الباحثين عنها.