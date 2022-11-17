تحذير و4 أنماط.. أطباء للآباء: هذا ما ستفعلونه فور اكتشاف "الضمور الشوكي"

دعا استشاري طب أعصاب الأطفال الدكتور خالد حمدالله، الآباء والأمهات، إلى ضرورة مراجعة الطبيب المختص في طب الأطفال أو أطباء أعصاب الأطفال فور ملاحظة أي أعراض غير طبيعية على أطفالهم؛ مثل الضعف أو الضمور العضلي، والرخاوة، وصعوبة التنفس وغيرها من الأعراض الشائعة لمرض ضمور العضلات الشوكي لتمكين الأطباء والمتخصصين من الكشف المبكر للمرض، مما يسهم بعون الله في بدء العلاج المناسب للحالة والتخفيف من تفاقم المرض وتلافي حدوث مضاعفات للطفل.
ويُلحق ضمور العضلات الشوكي (SMA) ضررًا بالغًا بالرضع والأطفال الصغار، بحيث إن فقدان الأعصاب يتسبب بضعف تدريجي في العضلات، وهذا الضرر غير قابل للإصلاح؛ فبالإضافة إلى حالات التأخر في النمو هناك علامات محددة تدل على ضمور العضلات الشوكي ويجب على الأهل التنبّه إليها، وعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل لا يمكنه رفع رأسه عندما يكون ممدًا على بطنه، أو لديه ذراعان أو ساقان مرنان، أو يتنفس بسرعة من بطنه؛ ولذلك فإن ضمور العضلات الشوكي يتطور بسرعة كبيرة، لذا، يتوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة وطلب المشورة الطبية بأسرع وقت ممكن في حال لاحظ الأهل أن طفلهم يُظهر أيًا من تلك العلامات.
من جانبه؛ أكد استشاري مخ وأعصاب الأطفال الدكتور محمد المهيزع، أن مرض ضمور العضلات الشوكي هو مرض وراثي يصيب الأطفال حديثي الولادة والرضع، مشيرًا إلى أن المرض يعتبر من الأمراض النادرة وتبلغ نسبة انتشاره عالميًا نحو واحد من كل عشرة آلاف مولود سنويًا.
بدورها، أكدت الدكتورة نهلة بنت محمد الشيخ استشارية أعصاب الأطفال والعضلات، أن للمرض عدة أنماط يصيب في أنماطه الثلاث الأولى الأطفال والبالغين بينما يصيب الكبار في نمطه الرابع، وأشارت إلى أن مرض ضمور العضلات الشوكي ليس له علاقة بالحدوث عند الأطفال الذين تتم ولاداتهم من أمهات كبيرات في السن أو اللائي تجاوزن سن الخامسة والثلاثين من العمر.
وأوصت "الشيخ" زملاءها الأطباء بضرورة إدراج الفحص الطبي لهذا المرض من ضمن الفحوصات الخاصة بفحص ما قبل الزواج للشباب والشابات المقبلين على الزواج لتلافي إصابة الأطفال بهذا المرض.
وعادةً ما يتم تصنيف ضمور العضلات الشوكي ضمن 4 أنماط ظاهرية (أنواع 1 - 4) تتراوح في شدتها، أما النوعان الأول والثاني فهما الأكثر ضررًا والأكثر شيوعًا في الفترة ما بين الولادة ولغاية عمر 18 شهرًا، وبالنسبة للنوع الأول من ضمور العضلات الشوكي، فإن 95% من الخلايا العصبية الحركية يتم فقدانها عند بلوغ 6 أشهر من العمر وهذه الخسارة لا يمكن تعويضها، لذا فإن التعرّف المبكر على حالة المريض وإرساله على وجه السرعة إلى إخصائي والتشخيص السريع، هو أمر بالغ الأهمية لوقف أو تأخير تطور المرض.
وأخصائيو الرعاية الصحية الأولية هم الوحيدون القادرون على تحديد ما إذا كان الطفل ينمو كما ينبغي، سواء كان ذلك عند إجراء الفحوصات الروتينية أو عندما يثير الوالدان أو مقدمو الرعاية الصحية أية مخاوف، وعلى الرغم من ذلك، ونظرًا لأن الحالة نادرة، فإن الرضّع المصابين بضمور العضلات الشوكي يكونون في العادة يقظين ومتجاوبين وسعداء حتى مع تطور المرض، فقد يكون من الصعب التعرّف على العلامات والأعراض المبكرة.
وما لم يكن هناك تاريخ عائلي، فإن التشخيص بشكل عام يكون مطلوبًا للتحقق من العلامات السريرية لضمور العضلات الشوكي، لذا، فإن توعية أخصائيو الرعاية الصحية الأولية حول العلامات المبكرة التي يجب البحث عنها هو أمر بالغ الأهمية من أجل المساعدة على الإحالة السريعة إلى الطبيب الأخصائي في أعصاب الأطفال.
وعليه؛ فإذا ظهرت على طفلك أي علامات أو أعراض المرض أو إذا كنت قلقًا من عدم وصول طفلك لمعالم نمو الحركة، قد تحتاج لتحويل طفلك لطبيب أطفال أو طبيب أعصاب أطفال.