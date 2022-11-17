تحذير و4 أنماط.. أطباء للآباء: هذا ما ستفعلونه فور اكتشاف "الضمور الشوكي"

ويُلحق ضمور العضلات الشوكي (SMA) ضررًا بالغًا بالرضع والأطفال الصغار، بحيث إن فقدان الأعصاب يتسبب بضعف تدريجي في العضلات، وهذا الضرر غير قابل للإصلاح؛ فبالإضافة إلى حالات التأخر في النمو هناك علامات محددة تدل على ضمور العضلات الشوكي ويجب على الأهل التنبّه إليها، وعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل لا يمكنه رفع رأسه عندما يكون ممدًا على بطنه، أو لديه ذراعان أو ساقان مرنان، أو يتنفس بسرعة من بطنه؛ ولذلك فإن ضمور العضلات الشوكي يتطور بسرعة كبيرة، لذا، يتوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة وطلب المشورة الطبية بأسرع وقت ممكن في حال لاحظ الأهل أن طفلهم يُظهر أيًا من تلك العلامات.