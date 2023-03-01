صحتك في "منتصف العمر".. فوائد مهمة لقضاء الوقت مع الأصدقاء

وتتبع الباحثون معدلات 11 حالة رئيسة: مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، السرطان، التهاب المفاصل، هشاشة العظام، أمراض القلب، السكتة الدماغية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، الربو، الاكتئاب والقلق.