اضطراب الشراهة.. جهاز جديد تتم زراعته بالدماغ يحل المشكلة

وتوصلت نتائج بحثية نُشرت الاثنين، في مجلة "ناتشير ميديسن"، حول مريضتين بالغتين مصابتين باضطراب فقدان السيطرة على الشراهة عند تناول الطعام على مدى ستة أشهر، وكانت كلتا المرأتين تعانيان من السمنة المفرطة.. ومع الجهاز المزروع، فقدت كل منهما الوزن دون جراحة، ولا يبدو أن أي من المرضى لديهم آثار جانبية ضارة كبيرة.