لا تهملها وعليك بالطبيب فورًا.. "التهابات الكبد الحادة".. 8 علامات وأعراض مؤكدة

وأشار التقرير إلى أن "في كثير من الحالات أو بعضها قد يعاني المصاب من حالة تقيؤ فعلية، واضطرابات في درجة حرارة الجسم قد تصيب الإنسان بالسخونة أو الحمى، وبعد مرور بعض من الوقت على الإصابة بالتهاب الكبد الحادّ قد يصاب المريض بحالة من الحكة أو الرغبة في الهرش مع تغير في لون برازه، فضلًا عن اصفرار جلده ومظهره".