لا تهملها وعليك بالطبيب فورًا.. "التهابات الكبد الحادة".. 8 علامات وأعراض مؤكدة

التهابات الكبد كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، ولكن يظلّ التهاب الكبد الحاد أحد أخطر أمراض الكبد، والذي يخلف مجموعة من العلامات والأعراض التي تنبئ عن الإصابة به.
وفقًا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع" القاهرية عن تقرير لموقع "thesaude": فإن التهابات الكبد الحادّة تحدث بشكل كبير نتيجة الإصابة بالعدوى نتيجة انتقال فيروس ماء للجسم، أو نتيجة بعض العوامل التي تساعد على زيادة فرص الإصابة بها؛ منها اضطرابات دفاعات الجسم والمناعة بشكل عام.
أوضح التقرير أن هناك الكثير من العلامات التي قد تظهر على من يعاني من التهاب الكبد في المرحلة الحادة، ويجب عليه حينها اللجوء للطبيب المختص دون إهمال أو تراخٍ؛ فمن أهم هذه الأعراض: "آلام شديدة بالرأس وصداع شديد يصاحب المريض، الرغبة في التقيؤ والشعور بحالة من الغثيان ملازمة، آلام بالجسم مبرحة، وشعور بوخز في العضلات، وآلام شديدة بالجسم، وحالة من التعب والوهن الشديد والمستمر".
وتابع الأعراض: لا شك أن العادات الغذائية واضطرابات الشهية تزيد مع حالة التهاب الكبد المزمن؛ لأنها تسبّب حالة من الفقدان الشديد للشهية والرغبة في تناول الطعام، وآلامًا مبرحة في العضلات وفي المفاصل وفي أعصاب الجسم بالكامل، والشعور بالعصبية والغضب الحادّ لا يستطيع الإنسان تحمل تلك الأعراض فيصاب بالضيق الشديد".
وأشار التقرير إلى أن "في كثير من الحالات أو بعضها قد يعاني المصاب من حالة تقيؤ فعلية، واضطرابات في درجة حرارة الجسم قد تصيب الإنسان بالسخونة أو الحمى، وبعد مرور بعض من الوقت على الإصابة بالتهاب الكبد الحادّ قد يصاب المريض بحالة من الحكة أو الرغبة في الهرش مع تغير في لون برازه، فضلًا عن اصفرار جلده ومظهره".