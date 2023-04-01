دحضًا للشائعات.. "الغذاء والدواء": شراب الفاكهة "البودرة" لا يحوي كيماويات ضارة

وكانت "الهيئة" قد أصدرت دليلًا إرشاديًا موجهًا لمصنعي ومستوردي العصائر للتعرف على أهم متطلبات "اللائحة الفنية السعودية 5012 SFDA.FD" "بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة"، لتمكين المستهلك من اختيار منتجات أكثر صحية (عالية القيمة التغذوية)، وكذلك لمعرفة محتواها من عصير الفاكهة من خلال النظر إلى مسماها الموجود على واجهة المنتج الأمامية.