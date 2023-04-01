دحضًا للشائعات.. "الغذاء والدواء": شراب الفاكهة "البودرة" لا يحوي كيماويات ضارة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدم صحة ما يتداول بخصوص احتواء شراب الفاكهة متعدد النكهات على شكل "بودرة" على بعض المواد الكيميائية الضارة، ومنها فوسفات الكالسيوم الذي يدمر العظام.
وقالت "الغذاء والدواء": جميـــع المكونـــات الداخلة في تركيب أي مــــادة غذائية يتم تقييم سلامتها، ولا يُسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة.
ونصحت المستهلكين بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات، كونها تحتوي على كميات عالية من السكر ومنخفضة القيمة التغذوية، وضرورة قراءة تسميات المنتجات بعناية للتأكد من احتوائها على كميات مناسبة من المكونات الغذائية.
وكانت "الهيئة" قد أصدرت دليلًا إرشاديًا موجهًا لمصنعي ومستوردي العصائر للتعرف على أهم متطلبات "اللائحة الفنية السعودية 5012 SFDA.FD" "بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة"، لتمكين المستهلك من اختيار منتجات أكثر صحية (عالية القيمة التغذوية)، وكذلك لمعرفة محتواها من عصير الفاكهة من خلال النظر إلى مسماها الموجود على واجهة المنتج الأمامية.