يأكل الثلج وما بقي من السيجارة.. "متلازمة بيكا ومخاطرها" في تحذير لـ"سعود الطبية"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، عن ماهية متلازمة بيكا، مشيرة إلى أنها اضطراب غذائي، يجعل المصاب بها يتناول مواد لا تحتوي على أي قيمة غذائية، مُحذِّرة من أعراضها وتداعياتها الخطيرة.
وأوضحت المدينة عبر "إنفوجراف معلوماتي" أن اضطراب متلازمة بيكا يحدث في أغلب الأحيان عند الأطفال والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون إعاقات ذهنية، خاصة ذوي اضطراب التوحد، وغالبًا ما يكون يستمر طويلاً لدى الأشخاص الذين يعانون إعاقات شديدة في النمو، ومن الممكن أن تكون عواقبه مهددة للحياة، لكن الاضطراب عادة ما يكون مؤقتًا.
ويتناول مصاب متلازمة بيكا أشياء بانتظام، مثل "الثلج، والصابون، والأزرار، والشعر، وما تبقى من السيجارة المستخدمة ورمادها، والصمغ والطباشير والطين..".
وأشارت "سعود الطبية" إلى أن تناول المصاب بعض العناصر غير الغذائية يؤدي إلى حالات خطيرة، تشمل "حالات التسمم (مثل التسمم بالرصاص)، والالتهابات الطفيلية (مثل داء السهميات وديدان الأسكارس)، وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي كالمشاكل المعوية والإمساك والتقرحات والثقوب، والاختناق، وحدوث مشاكل في الأسنان كفقدانها وتآكل شديد فيها وتصدُّعها".