يأكل الثلج وما بقي من السيجارة.. "متلازمة بيكا ومخاطرها" في تحذير لـ"سعود الطبية"

وأوضحت المدينة عبر "إنفوجراف معلوماتي" أن اضطراب متلازمة بيكا يحدث في أغلب الأحيان عند الأطفال والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون إعاقات ذهنية، خاصة ذوي اضطراب التوحد، وغالبًا ما يكون يستمر طويلاً لدى الأشخاص الذين يعانون إعاقات شديدة في النمو، ومن الممكن أن تكون عواقبه مهددة للحياة، لكن الاضطراب عادة ما يكون مؤقتًا.