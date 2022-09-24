4 أكواب من مشروب شائع تقلّل خطر "السكري 2".. "نتائجنا مثيرة"!

وتشير النتائج إلى أن شرب ما لا يقل عن أربعة أكواب من الشاي يوميًّا يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 17%، بينما أولئك الذين يشربون من كوب إلى ثلاثة أكواب يعانون من انخفاض بنسبة 4% فقط.