4 أكواب من مشروب شائع تقلّل خطر "السكري 2".. "نتائجنا مثيرة"!

يتطلّب مرض السكري من النوع الثاني، مثل جميع أشكال مرض السكري، إدارة دقيقة لمستويات السكر في الدم من أجل منع ظهور مضاعفات، ومن بين أفضل الطرق للتحكم في نسبة السكر في الدم اتباع نظام غذائي يتضمن بعض الفواكه والخضراوات الفعالة بشكل خاص.
ويمكن الوقاية من مرض السكري عن طريق الجمع بين: نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع التركيز بشكل خاص على الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الصحة العامة.
وتقول دراسة نُشرت في مجلة Diabetologia: إن الشاى أحد المشروبات الفعالة؛ حيث يأتي هذا الاستنتاج بعد مراجعة منهجية لـ19 دراسة جماعية تضمّ أكثر من مليون مشارك.
وتشير النتائج إلى أن شرب ما لا يقل عن أربعة أكواب من الشاي يوميًّا يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 17%، بينما أولئك الذين يشربون من كوب إلى ثلاثة أكواب يعانون من انخفاض بنسبة 4% فقط.
ويقول الباحثون: إن سبب تأثيرات الشاي المحتملة المضادة لمرض السكري يمكن أن يعود إلى مركّباته المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة شاينغ لي: "نتائجنا مثيرة لأنها تشير إلى أن الناس يمكن أن يفعلوا شيئًا بسيطًا مثل شرب أربعة أكواب من الشاي يوميًّا لتقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".
وما أثار اهتمام الباحثين أكثر هو أن هذه الارتباطات لوحظت بغض النظر عن نوع الشاي الذي استهلكه المشاركون وجنسهم؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".
ووفقًا لمؤسسة Defeat Diabetes Foundation: فإن الجوافة، وهي فاكهة استوائية شائعة، يمكن أن تساعد على إدارة مستويات السكر في الدم.
وتوضح المؤسسة: "لقد تم ربط الجوافة أيضًا بشكل مباشر بالمساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني: أظهرت دراسة حديثة أن تناول الجوافة يمكن أن يساعد في خفض وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. والجوافة منخفضة للغاية في مؤشر نسبة السكر في الدم وحمل نسبة السكر في الدم؛ ما يجعلها غذاء صحيًّا للغاية لمرضى السكري والأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري".
وتابع الموقع: "حتى أوراق شجرة الجوافة، التي تكتسب شعبية كنوع من الشاي، أظهرت نتائج واعدة كعلاج طبيعي لمرض السكري، وكأداة للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أيضًا".