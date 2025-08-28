تجمع القصيم الصحي يحذر من الإجهاد الحراري لدى الأطفال ويوجه 4 نصائح وقائية مهمة

وأوضح التجمع، في حملة توعوية نشرها عبر منصاته، أن من أبرز سبل الوقاية تزويد الطفل بالماء بشكل مستمر طوال اليوم للحفاظ على ترطيب جسمه، إلى جانب التأكد من حمله قارورة ماء في حقيبته قبل الخروج يوميًا.