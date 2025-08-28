تجمع القصيم الصحي يحذر من الإجهاد الحراري لدى الأطفال ويوجه 4 نصائح وقائية مهمة

دعا تجمع القصيم الصحي أولياء الأمور إلى ضرورة حماية الأطفال من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، عبر مجموعة من الإرشادات الصحية التي تضمن سلامتهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح التجمع، في حملة توعوية نشرها عبر منصاته، أن من أبرز سبل الوقاية تزويد الطفل بالماء بشكل مستمر طوال اليوم للحفاظ على ترطيب جسمه، إلى جانب التأكد من حمله قارورة ماء في حقيبته قبل الخروج يوميًا.
كما شدد على أهمية ارتداء الأطفال ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة، وتوجيههم للبقاء في أماكن مظللة أو مكيفة خاصة أثناء اللعب أو الانتظار، بما يضمن تقليل فرص الإصابة بالإجهاد الحراري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود "تجمع القصيم الصحي" لرفع الوعي الصحي لدى الأسر، وتعزيز ثقافة الوقاية في المجتمع، حفاظًا على صحة الأطفال خلال الأجواء الصيفية الحارة.