لدرء أمراض القلب.. دراسة توصي بتوزيع استهلاك الكالسيوم بين الفطور والعشاء

وتوصي مؤسسة "مايو كلينك" الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 70 عامًا والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عامًا باستهلاك 1000 مغ من الكالسيوم يوميًّا؛ بينما يجب أن يحصل الرجال بعمر 71 عامًا فما فوق، والنساء بعمر 51 عامًا وما فوق، على 1200 مغ.