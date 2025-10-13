تجمع القصيم الصحي: فحص الماموغرام يكشف أورام الثدي مبكرًا ويُعزز فرص الشفاء

شدّد تجمع القصيم الصحي على أهمية الكشف المبكر في الوقاية من سرطان الثدي، مؤكدًا أن فحص «الماموغرام» يُعد وسيلة دقيقة تساعد في اكتشاف التغيرات غير الطبيعية في أنسجة الثدي قبل ظهور الأعراض، مما يسهم بشكل كبير في زيادة فرص العلاج والشفاء.
وأوضح التجمع أن الفحص يهدف إلى الكشف المبكر وتشخيص التغيرات غير الطبيعية، بما في ذلك الكتل أو الإفرازات أو التغيرات الجلدية، إضافة إلى أي أنسجة غير طبيعية قد تستدعي المتابعة أو التقييم.
ويأتي هذا التوضيح ضمن الجهود التوعوية المستمرة لتعزيز الوعي الصحي بأهمية الفحص الدوري، خاصة خلال شهر أكتوبر الذي يُخصص عالميًا للتوعية بسرطان الثدي.