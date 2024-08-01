مزايا بالجملة للأم والطفل.. 11 فائدة للرضاعة الطبيعية يؤكد عليها "صحي القصيم"

أوصى تجمع القصيم الصحي الأمهات بالحرص على الرضاعة الطبيعية، مشيرًا إلى 11 فائدة للرضاعة الطبيعية تساعد على تحسين صحة الأم والطفل.
وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن من فوائد الرضاعة الطبيعية للرضيع أنها: "أسهل بالهضم من الحليب الصناعي، وتقلل الإصابة بحساسية الحليب والأكزيما، وتوفر العناصر الغذائية اللازمة، وتقلل الإصابة بالسمنة والسكري، وتقلل الإصابة بالمغص والإسهال، وتقوي مناعة الطفل".
وأشار إلى أن من فوائد الرضاعة الطبيعية للأم: "تقليل نسبة الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض، وتقوية الترابط بين الأم والرضيع، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية تعد مانعًا طبيعيًا للحمل، وتساعد الرحم في العودة لحجمه الطبيعي، وتساعد على منع النزيف بعد الولادة".