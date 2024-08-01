مزايا بالجملة للأم والطفل.. 11 فائدة للرضاعة الطبيعية يؤكد عليها "صحي القصيم"

وأشار إلى أن من فوائد الرضاعة الطبيعية للأم: "تقليل نسبة الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض، وتقوية الترابط بين الأم والرضيع، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية تعد مانعًا طبيعيًا للحمل، وتساعد الرحم في العودة لحجمه الطبيعي، وتساعد على منع النزيف بعد الولادة".