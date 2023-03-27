الدرجات الـ5 والزراعة.. نصائح من "سعود الطبية" لمرضى الكلى في رمضان

وأشارت المدينة إلى أن مرضى الكلى المزمن من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة، يغلب عدم سماح أطبائهم لهم بالصيام؛ وذلك خشية المضاعفات والإرهاق واحتمال حدوث الإعياء أثناء الصيام؛ فيما نوّهت بإمكانية صيام مرضى الغسيل الدموي إن أذن الطبيب المشرف عليهم ولم يجد مشقة وإعياء بسبب الصيام.. وعلى المريض في هذه الحالة أن يؤخر السحور إلى ما قبل الفجر بوقت قليل، ويأخذ أدويته حسب توجيهات طبيبه، ويكون نوع الغذاء والأملاح وكمية السوائل المتناولة، حسب توجيه اختصاصي التغذية المشرف على حالته.